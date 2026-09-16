Anguissa out anche contro la Fiorentina? Il piano di Allegri per sostituirlo
Resta in forte dubbio la presenza di Frank Anguissa nella sfida che domenica 20 settembre, alle ore 15, vedrà il Napoli impegnato al Franchi contro la Fiorentina. Come riferito da Tuttonapoli, il centrocampista camerunese ha proseguito il proprio programma differenziato lavorando in palestra, dopo aver già saltato le gare contro Arsenal e Bologna. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico azzurro fino alla partenza per Firenze, ma al momento il recupero appare complicato.
In caso di forfait di Anguissa, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, chiamata ad assicurare qualità nel palleggio ed equilibrio in fase difensiva. Alle spalle di Rasmus Højlund dovrebbe invece agire Kevin De Bruyne, libero di muoversi e inventare da trequartista centrale.
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