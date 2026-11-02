Sassuolo, le probabili scelte di Aquilani: recuperato Idzes, in mezzo c'è Matic

Idzes viaggia verso una maglia da titolare, Matic sarà il riferimento in mezzo al campo. Davanti resta aperto il ballottaggio tra Berardi e Volpato.

Per il Sassuolo prende forma una possibile rivoluzione nell'undici iniziale, con Aquilani intenzionato a puntare su giocatori di maggiore esperienza. In mezzo alla difesa dovrebbe rivedersi Idzes, mentre Caleta-Car è il principale candidato a completare la coppia. A centrocampo, invece, Matic sembra destinato a dirigere le operazioni, affiancato probabilmente da Sulemana e Adzic, complice l'indisponibilità di Thorstvedt per squalifica. Sulle fasce le scelte non sono ancora definitive: Van Der Brempt sembra aver guadagnato terreno rispetto a Cinquegrano, mentre Doig resta avanti nelle gerarchie rispetto a Obrador.

Anche al centro della retroguardia, sottolinea Tuttomercatoweb.com, rimane aperta la competizione per una maglia, con Walukiewicz, Odenthal e Candé pronti a giocarsi le proprie possibilità. Pochi interrogativi, invece, nel reparto offensivo, dove Berardi, Esposito e Lauriente sono i favoriti per partire dall'inizio. L'unica possibile novità riguarda Volpato, che potrebbe trovare spazio a discapito dello stesso Berardi.