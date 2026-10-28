Dubbi sulla trequarti e sulla fascia destra: Atalanta, i ballottaggi verso Firenze
Atalanta proiettata alla trasferta di Firenze, dove domani affronterà la Fiorentina alle 20:45. Per quanto riguarda l’undici iniziale, Sarri sembra orientato a schierare la squadra con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre in difesa si va verso il ritorno di Scalvini, pronto ad affiancare Kristensen al centro del reparto. Sulle corsie esterne, invece, Zappacosta è in vantaggio su Bellanova per occupare la fascia destra, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Bernasconi.
In mezzo al campo, Ederson rappresenta una certezza, mentre Pasalic è in crescita e insidia Gaetano per una maglia da titolare. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Elmas e De Ketelaere, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Resta invece aperto il ballottaggio tra Rowe e Zalewski, con il tecnico chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi prima della gara. In attacco, infine, Krstovic è destinato a guidare il reparto offensivo, con il compito di garantire presenza in area e concretezza sotto porta. Lo riporta TMW, attraverso il corrispondente a Bergamo.
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