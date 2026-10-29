Dagli inviati Sarri in conferenza: "Non sembrava una gara tra squadre in difficoltà. Dopo il 2-2 pensavo di vincerla"

L’allenatore dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita pareggiata contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Sul risultato e i due nuovi infortunati: "La preparazione mi fa ridere, nell'ultimo mese i giocatori hanno fatto 21 giorni in nazionale e poi abbiamo giocato ogni tre giorni. La preparazione non c'è stata. Abbiamo pagato anche questo, lasciando roba in nazionale e dopo il rientro. Abbiamo la rosa ristretta, giocano sempre i soliti. Per essere due squadre in difficoltà ho visto una bella partita. Loro sono partiti meglio i primi 15 minuti poi noi abbiamo creato i presupposti per essere anche meglio di quello che siamo stati. Per quello che immaginavo è stata tanta roba".

Cosa pensa dell'approccio al primo tempo? "L'approccio al primo tempo merito anche degli avversari, il secondo tempo l'approccio è stato atipico, anche per via dell'infortunio all'arbitro. Loro attaccando sotto la Fiesole hanno avuto anche maggiore spinta".

Ederson non sta rendendo, quanto manca per rivederlo al top? "Non manca tanto ha fatto un'estate particolare che ha inciso. Lo vedo cresciuto in fase difensiva. Lo ritroveremo al 100% rapidamente".

Uno punto guadaganto o due persi? "A saperlo (ride). Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione di vincerla. Il risultato per me va accettato da entrambe le parti. Chi ha visto la partita non si è annoiato e questo per noi è tanta roba, visto poi il momento che stiamo attraversando che è di sofferenza".