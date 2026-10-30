Qui Sassuolo, i dubbi su corsie e difesa: la probabile formazione

Aquilani sembra orientato a rimettere esperienza e struttura al centro del Sassuolo. Il possibile ritorno di Idzes dal primo minuto, insieme a Caleta-Car, va proprio in questa direzione, così come la presenza di Matic in cabina di regia. Senza Thorstvedt, squalificato, aumentano le chance di Sulemana e Adzic ai lati del serbo, in un centrocampo che dovrà garantire più equilibrio e protezione rispetto alle ultime uscite. I dubbi principali restano sulle corsie e in difesa. Van Der Brempt è in vantaggio su Cinquegrano, mentre a sinistra Doig resta favorito su Obrador.

Davanti Berardi-Esposito-Lauriente

Più aperto il discorso per il centrale accanto a Idzes: Caleta-Car parte davanti, ma Walukiewicz, Odenthal e lo stesso Candé restano alternative concrete. Secondo quanto scrive la redazione di TuttoMercatoWeb.com, davanti Aquilani potrebbe scegliere la continuità con Berardi-Esposito-Lauriente, anche se Volpato insidia il capitano per una maglia dal primo minuto.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matić, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté.