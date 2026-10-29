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Bernasconi in conferenza: "L'abbiamo ripresa ma non possiamo entrare così nel secondo tempo"
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Lorenzo Bernasconi, difensore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza dopo il 2-2 con la Fiorentina. Queste le sue parole: "C'è rammarico, siamo andati in vantaggio nel primo tempo poi abbiamo preso due gol nella ripresa. Per fortuna l'abbiamo recuperata ma dobbiamo cambiare atteggiamento nell'inizio dei secondi tempi, non si può rientrare così".
A che punto siete con i dettami di Sarri? "Stiamo cercando di apprendere il più veloce possibile. Ci sono momenti in cui pressiamo meglio altri in cui andiamo fuori giri. In questo momento stiamo cercando di apprendere il più veloce possibile"
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