Sassuolo-Fiorentina, le possibili scelte dei neroverdi: Aquilani si affida a Berardi e Laurienté
La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo nella sfida valida per la decima giornata di Serie A 2026/27, in programma domani, lunedì 2 novembre alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita importante per entrambe le squadre, con i viola chiamati a invertire un avvio di campionato particolarmente complicato e i neroverdi alla ricerca di una reazione dopo tre sconfitte consecutive.
Secondo le indicazioni riportate da Eurosport, il Sassuolo di Alberto Aquilani dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali spazio a Turati, con Cinquegrano, Idzes, Ćaleta-Car e Doig a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bakola, Matić e Adžić, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté. Non mancano però le assenze per Aquilani, che dovrà fare a meno degli indisponibili Boloca, Leysen e Ismael Koné. Squalificato Thorstvedt.
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