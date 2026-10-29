Atalanta, Sarri potrebbe far riposare Ederson: al suo posto la coppia Pasalic-Gaetano

Sono 20 i giocatori convocati dall’Atalanta per la trasferta di Firenze. Maurizio Sarri ritrova Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana, entrambi reintegrati nel gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. I due, tuttavia, dovrebbero partire dalla panchina e procedere con un rientro graduale, anche alla luce dell’emergenza infortuni che aveva portato a dieci le assenze complessive. La loro presenza rappresenta comunque un segnale positivo per la squadra nerazzurra, chiamata a gestire le energie in una fase delicata della stagione.

Per la gara di questa sera resta da valutare anche la situazione di Ederson, che potrebbe iniziare dalla panchina. In questo scenario, il centrocampo sarebbe affidato alla coppia formata da Pasalic, pronto eventualmente a indossare la fascia da capitano, e Gaetano, chiamati a garantire equilibrio e qualità davanti alla difesa. Nel settore ospiti del Franchi sono attesi 52 tifosi nerazzurri, pronti a sostenere la squadra in una trasferta importante. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.