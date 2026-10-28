Atalanta, striscione degli Ultras a Zingonia: "Pretendiamo grinta e responsabilità"

La sfida tra Fiorentina e Atalanta si avvicina e anche a Bergamo cresce la tensione. Le due squadre si affronteranno domani, giovedì 29 ottobre, alle 20.45 allo stadio Franchi, in una partita particolarmente delicata per entrambe. Tanto che nella notte, come riporta PianetaAtalanta, all'ingresso del Centro Bortolotti di Zingonia, è comparso uno striscione firmato «Millenovecentosette», una delle componenti della Curva Nord bergamasca.

Il messaggio rivolto ai giocatori è inequivocabile: "Pretendiamo grinta e responsabilità: c'è da rispettare un'intera città. All'attacco!!!". Parole che testimoniano il malumore della tifoseria nerazzurra, ma soprattutto la richiesta di una reazione immediata. Al Franchi, però, l'Atalanta dovrà fare a meno del sostegno dei propri gruppi organizzati. Anche per la trasferta di Firenze, infatti, l'acquisto dei biglietti nel settore ospiti è subordinato al possesso della Dea Card. Una limitazione già applicata nelle precedenti tre trasferte stagionali e che comporterà nuovamente l'assenza degli ultras nerazzurri, da sempre contrari alla tessera del tifoso.