Atalanta, altri due infortuni: Scamacca e Bellanova saltano la Fiorentina

Atalanta, altri due infortuni: Scamacca e Bellanova saltano la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45Avversari
di Redazione FV

Doppia tegola in casa Atalanta: la squadra di Maurizio Sarri registra un nuovo importante stop, quello di Gianluca Scamacca e arrivano gli esiti degli esami per Raoul Bellanova. Come reso noto dal club, per Bellanova gli esami infatti hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.

Per Scamacca invece si tratta di un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Scamacca ci proverà per la sfida Monza-Atalanta dell'8 novembre, altrimenti per lui verosimile il ritorno post-sosta; Bellanova invece dovrebbe rientrare direttamente dopo la sosta.