Atalanta, altri due infortuni: Scamacca e Bellanova saltano la Fiorentina
FirenzeViola.it
Doppia tegola in casa Atalanta: la squadra di Maurizio Sarri registra un nuovo importante stop, quello di Gianluca Scamacca e arrivano gli esiti degli esami per Raoul Bellanova. Come reso noto dal club, per Bellanova gli esami infatti hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.
Per Scamacca invece si tratta di un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Scamacca ci proverà per la sfida Monza-Atalanta dell'8 novembre, altrimenti per lui verosimile il ritorno post-sosta; Bellanova invece dovrebbe rientrare direttamente dopo la sosta.
Pubblicità
Avversari
Solito mistero, come si allenano al Viola Park? Vanoli non rischia, ma nessuno spiega gli errori. Giovedì c’è l’Atalanta: se i viola hanno talento lo dimostrino con gli attributidi Redazione FV
Le più lette
1 Solito mistero, come si allenano al Viola Park? Vanoli non rischia, ma nessuno spiega gli errori. Giovedì c’è l’Atalanta: se i viola hanno talento lo dimostrino con gli attributi
4 Capello: "La Fiorentina si trovava in vantaggio con l'Inter per caso. Vittoria nerazzurra meritata"
Copertina
FirenzeViolaIl Franchi pronto a diventare una bolgia, ma l'infrasettimanale è per ora sotto la media spettatori
Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com