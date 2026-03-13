Sammarco sulla salvezza: "I ragazzi hanno ritrovato alcune certezze"

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Dopo la vittoria contro il Bologna, il Verona di Sammarco ha trovato la fiducia per salvarsi, anche se questa è ancora lontana. Queste le parole del tecnico dei gialloblù alla vigilia della partita contro il Genoa: "Lavoriamo quotidianamente con l’obiettivo di vincere le partite. Dopo Bologna si respira un’aria diversa: percepisco un gruppo più unito e fiducioso, che ha ritrovato alcune certezze importanti, proprio come era accaduto a Napoli nonostante la sconfitta. In vista della gara contro il Genoa recupereremo soltanto Lirola. È una squadra con qualità rilevanti, quindi dovremo essere molto attenti in fase difensiva e affrontare la partita con coraggio".