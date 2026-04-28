Qui Roma, due assenze certe per Gasperini coi viola. Dubbio Dybala dal 1'

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Novità di formazione in vista della sfida con la Fiorentina di lunedì prossimo per la Roma: il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini deve fare i conti con infermeria e squalifiche. Celik è uscito per un problema muscolare al flessore destro (nessuna lesione per il turco dopo gli esami strumenali, ma la sua presenza resta da valutare) mentre per El Aynaoui, dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima gara, è scattata la squalifica. Nel reparto arretrato non sembrano esserci dubbi: Mancini, Ndicka ed Hermoso saranno a protezione di Svilar. Sulle corsie esterne spazio a Wesley da una parte e a Rensch dall’altra, nel caso in cui Celik non dovesse recuperare in tempo. In mezzo al campo Cristante è sicuro del posto, mentre Pisilli, complice le assenze nel reparto, potrebbe essere nuovamente impiegato in quella zona.

Koné dovrebbe tornare a disposizione, ma difficilmente dal primo minuto. In avanti Soulé e Malen sono certi della titolarità, con Dybala ed El Shaarawy che si contenderanno una maglia da titolare.