Roma, buone notizie verso la Fiorentina: nessuna lesione muscolare per Celik

Roma, buone notizie verso la Fiorentina: nessuna lesione muscolare per Celik FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:44Avversari
di Redazione FV

La Roma accoglie con piacere il risultato dei controlli approfonditi svolti nelle ultime ore da Zeki Celik, i quali hanno escluso infatti lesioni muscolari. Il turco è stato obbligato a dare forfait per un problema al flessore proprio all’intervallo della sfida di sabato contro il Bologna, lasciando spazio a Rensch per disputare la seconda frazione di gioco dell'incontro, poi vinto 2-0 dai giallorossi. L'esito degli esami strumentali è stato però positivo e dunque è possibile che il suo recupero possa essere già per la gara con la Fiorentina, in programma lunedì prossimo all'Olimpico.