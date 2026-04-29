Allarme rientrato alla Roma: Celik da oggi in gruppo. Ok contro i viola
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Allarme rientrato in casa giallorossa, niente rischio di chiudere in anticipo la stagione: Mehmet Celik ci sarà contro la Fiorentina. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni muscolari. Il laterale turco era uscito nell'intervallo della partita contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore che però non è così grave. Gasperini, dunque, potrà contare su di lui già in giornata, quando la squadra tornerà a sostenere una seduta a Trigoria.
Il recupero lampo del turco rappresenta una notizia positiva in vista del rush finale, considerando che sulla corsia destra rappresenta la prima scelta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
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