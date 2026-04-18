Il Lecce andrà in ritiro in Veneto dopo la Fiorentina: il motivo
Il Lecce sceglie la via del ritiro in vista della salvezza. Come riferisce AntennaSud.it, una volta archiviato il posticipo casalingo contro la Fiorentina – in programma domani alle 20.45 – il gruppo volterà pagina immediatamente trasferendosi a Bussolengo, base operativa scelta per affrontare con la massima determinazione la sfida successiva contro l'Hellas Verona, da cui passeranno tante chance di salvezza per Di Francesco e i suoi. Una mossa logistica non casuale, fatta per ottimizzare le energie: restando in Veneto per l’intera durata della spedizione, il Lecce eviterà lo stancante trasferimento prima del match.
L'obiettivo è arrivare al top della condizione fisica e mentale per la doppia sfida esterna contro Verona (sabato 25 aprile) e Pisa (venerdì 1 maggio). Due battaglie da dentro o fuori, in cui i giallorossi non possono permettersi cali di tensione.
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