Qui Roma, Pisilli ha recuperato per la Fiorentina. Ottimismo per Wesley
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La Roma è tornata questa mattina al lavoro a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini. Subito in gruppo il nuovo acquisto Rodrigo Mora, ufficializzato proprio oggi e già protagonista del primo allenamento con i compagni. Buone notizie anche per Niccolò Pisilli, che ha recuperato dall’infortunio e si è riaggregato alla squadra.
Prosegue invece il lavoro personalizzato di Lorenzo Pellegrini: le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno per capire se potrà essere a disposizione contro la Fiorentina. Lavoro parziale, infine, per Wesley: nessun allarme per il brasiliano, che punta a partire titolare contro i viola. Lo riporta RomaNews.eu.
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Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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