Qui Roma, Pisilli ha recuperato per la Fiorentina. Ottimismo per Wesley

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La Roma è tornata questa mattina al lavoro a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini. Subito in gruppo il nuovo acquisto Rodrigo Mora, ufficializzato proprio oggi e già protagonista del primo allenamento con i compagni. Buone notizie anche per Niccolò Pisilli, che ha recuperato dall’infortunio e si è riaggregato alla squadra.

Prosegue invece il lavoro personalizzato di Lorenzo Pellegrini: le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno per capire se potrà essere a disposizione contro la Fiorentina. Lavoro parziale, infine, per Wesley: nessun allarme per il brasiliano, che punta a partire titolare contro i viola. Lo riporta RomaNews.eu.