Roma, Angelino assente per influenza: ecco chi potrebbe giocare al suo posto

Arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Fiorentina, ultima gara di campionato prima della sosta per le Nazionali. Il terzino giallorosso Angelino, come riferisce Vocegiallorossa.it, non è stato infatti convocato a causa di un’influenza che lo ha costretto a fermarsi e ad alzare bandiera bianca.

L’esterno sinistro spagnolo non potrà prendere parte al match di campionato in programma per domani alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze. Al suo posto è pronto Tsimikas che già prima di questo stop del compagno stava cercando di mettere in difficoltà Gian Piero Gasperini