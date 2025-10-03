Totti ironizza sui tre rigori sbagliati: "Solo la Roma riesce a fare queste cose"

In queste ore è diventato virale un presunto audio di Francesco Totti in cui l'ex capitano e leggenda della Roma ha ironizzato sulla questione dei tre rigori sbagliati ieri in Europa League contro il Lille dalla formazione di Gasperini, prossima avversaria in campionato della Fiorentina. Queste le presunte dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Non scherziamo dai, oh. A me rompevano il c*** che facevo gol su rigore: facile fare gol su rigore eh… Mort*** vostra. Non è mai successo nella storia del calcio: tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”. Facile immaginare che molti sostenitori giallorossi saranno d’accordo con il Pupone.