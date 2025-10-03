Inter, la Curva Nord potrebbe tornare a tifare nella sfida contro la Fiorentina
FirenzeViola.it
Si va verso il ritorno del tifo a San Siro, anche sponda nerazzurra. Secondo quanto appreso da FcInter1908, la Questura di Milano avrebbe approvato lo striscione da apporre nella zona del secondo anello verde di San Siro, abitualmente abitato dalla Curva Nord. Dopo l'approvazione dello striscione ogni gara potrebbe essere quella buona per il ritorno dei tifosi nerazzurri, con il match in casa tra Inter e Fiorentina che è la gara attualmente più indicata.
