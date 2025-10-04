Convocati Roma: Dybala torna disponibile, out Angelino

di Redazione FV

La Roma ha da poco comunicato tramite il proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la partita di domani alle 15:00 contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Tra i nomi in lista per la gara del Franchi torna quello dell'argentino Paulo Dybala, recuperato dall'infortunio, mentre è stato ecluso il laterale mancino Angelino. Questi i giocatori convocati da Gasperini:

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy