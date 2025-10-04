Roma, Dybala pronto per la rifinitura pre Fiorentina. Sarà convocato e schierabile
Paulo Dybala viaggia verso la convocazione per Fiorentina-Roma. Il fantasista argentino, da tempo indisponibile per Gasperini a seguito di una lesione di basso grado alla coscia sinistra, ha svolto l'allenamento di ieri parzialmente in gruppo e nella rifinitura odierna prenderà parte al lavoro col resto della squadra. A fare il punto sulle condizioni del trequartista è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che salvo imprevisti, Dybala sarà convocato per la sfida contro la squadra di Pioli.
Difficile immaginarlo titolare, troppo rischioso dopo lo stop muscolare, ma la sua presenza a gara in corso è uno scenario tutt’altro che remoto. Un ingresso con il risultato in bilico potrebbe rappresentare un’arma decisiva per i giallorossi, che conoscono bene il peso specifico della qualità della Joya. Molto più plausibile, invece, un rientro dal primo minuto contro l’Inter, dopo la sosta di campionato che gli permetterà di ritrovare la piena condizione.
