Verso Fiorentina-Roma, Gasperini non parlerà in conferenza stampa

Verso Fiorentina-Roma, Gasperini non parlerà in conferenza stampaFirenzeViola.it
Oggi alle 16:45Avversari
di Redazione FV

Dopo la parentesi legata alla Conference Legaue con la vittoria contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina è pronta a rituffarsi sul campionato, con il match contro la Roma di domenica al Franchi che è ormai alle porte. Per i giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga in Europa League contro il Lille, non parlerà in conferenza stampa di vigilia Gian Piero Gasperini. I motivi della scelta, come riporta forzaroma.info, non sono ancora noti.