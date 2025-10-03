Verso Fiorentina-Roma, Gasperini non parlerà in conferenza stampa
FirenzeViola.it
Dopo la parentesi legata alla Conference Legaue con la vittoria contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina è pronta a rituffarsi sul campionato, con il match contro la Roma di domenica al Franchi che è ormai alle porte. Per i giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga in Europa League contro il Lille, non parlerà in conferenza stampa di vigilia Gian Piero Gasperini. I motivi della scelta, come riporta forzaroma.info, non sono ancora noti.
