Qui Roma, la probabile di Gasperini al Franchi: Soulé-Pellegrini dietro a Dovbyk
Ultime di formazione sulla Roma, dalle pagine di Tuttomercatoweb.com. Per la trasferta di domani contro contro la Fiorentina, Gasperini dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 ormai consolidato: in porta confermato Svilar, sempre protagonista grazie alle sue parate decisive. Davanti a lui linea difensiva a tre composta da Celik e Ndicka ai lati di Mancini, al rientro da titolare dopo la panchina iniziale nella gara contro il Lille. Sulle fasce spazio ancora a Wesley, chiamato a garantire corsa e spinta, mentre sulla sinistra sarà Angelino a riprendersi il posto dal primo minuto, dopo l’errore decisivo di Tsimikas in Europa League.
In mezzo al campo Cristante sarà il regista basso, supportato dall’intensità di Koné. Sulla trequarti, Soulé e Pellegrini dovranno dare qualità alla manovra offensiva giallorossa a supporto dell’unica punta Dovbyk, che al momento sembra in vantaggio nel perenne ballottaggio con Ferguson per una maglia da titolare. Possibile panchina per Dybala.
