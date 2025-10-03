Gilardino torna sugli episodi di Pisa-Fiorentina: "Non dobbiamo crearci alibi"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è tornato sulle polemiche per gli episodi arbitrali della sfida contro la Fiorentina nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida di domani contro il Bologna: "Il passaggio della società è stato molto chiaro e condivisibile. Noi non dobbiamo crearci alibi. Siamo concentrati sul Bologna. Ci siamo allenati in modo perfetto e vogliamo andare a Bologna per vincere".