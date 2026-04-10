Richards (Palace): "Vogliamo un altro trofeo ma a Firenze troveremo un clima ostile"

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Dopo la vittoria del Crystal Palace sulla Fiorentina per 3-0 il giocatore Chris Richards ha così parlato a TNT Sports (come riportato sul sito ufficiale del club inglese): "Vogliamo arrivare in finale, ma sappiamo che è una partita alla volta. Quindi penso che sarebbe stupido dire che stiamo già guardando il prossimo avversario che affronteremo in semifinale. Abbiamo ancora un'altra gara da giocare e ci sarà un ambiente ostile in casa della Fiorentina. Dobbiamo capire che dobbiamo andare a cercare una vittoria lì".

Sul clean sheet e i gol: "Ci concentriamo sempre sul mantenere la porta inviolata perché questo permette alle persone davanti di fare ciò che devono fare. La difesa non è sempre la cosa più bella da fare! Ma ogni volta che ottieni la porta inviolata, sai di aiutare sempre la squadra. I nostri attaccanti ci rendono il lavoro facile. Ogni volta che si mettono in palla, creano sempre qualche tipo di magia. In questa gara abbiamo segnato solo tre gol, ma penso che potessero essere molto di più, quindi complimenti a loro. So che nella prossima tappa ne potremio fare ancora qualcuno".

L'internazionale USA ha voluto sottolineare il ruolo chiave che Oliver Glasner ha avuto nel cambiare la mentalità del club, con gli Eagles ora alla ricerca di un terzo grande trofeo in 12 mesi: "La cosa numero uno che ha trasmesso da quando è arrivato è che vuole in qualche modo cambiare la mentalità di Palace. Vuole fare di questo un club che vince trofei e penso che anche con le persone che ha portato, non solo lo staff, ma anche i giocatori, questo abbia cambiato la mentalità. Siamo tutti un po' 'bevendo il Kool-Aid', come diciamo noi. Quindi vogliamo vincere più trofei ed è esattamente quello che intendiamo fare".