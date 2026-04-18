Verona, Sammarco: "Gran partita di Belghali contro la Fiorentina"

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Queste alcune delle dichiarazioni di Paolo Sammarco sull'assetto tattico del suo Hellas Verona alla vigilia della gara col Milan: "Sono tutte valutazioni per le quali ci teniamo un giorno, abbiamo qualche piccolo acciacco in attacco. Bowie ha un piccolo risentimento, Mosquera non sta benissimo. Ci teniamo qualche dubbio. Potremmo giocare a due punte o più o meno come la settimana scorsa, le abbiamo provate tutte e due.

Su Belghali: con la Fiorentina se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce. C'è Oyegoke sta facendo bene, c'è Bradaric che ha una settimana in più di lavoro, sono tutte opzioni che abbiamo".