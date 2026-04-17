Verso Lecce-Fiorentina, per i salentini peggior dato di xG nei top 5 campionati europei
Il Lecce, la prossima avversaria della Fiorentina in campionato, è la prima squadra nei top 5 campionati per il minor numero di xG prodotti, secondo quanto riporta la pagina Instagram "Avanti Lecce", con solo 27,44 expected goals in 32 partite, segnando 21 goal. Numeri molto bassi per via della scarsa produzione offensiva dell'attacco del club leccese, i migliori marcatori salentini in questa stagione sono stati Nikola Stulic, Lameck Banda e Lassana Coulibaly tutti con 3 reti in stagione. Questa produzione offensiva ha valso al Lecce 7 vittorie e 6 pareggi, portandolo al diciottesimo posto con 27 punti.
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
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