Lecce: dopo la partita contro la Fiorentina la squadra andrà in ritiro a Verona
A pochi giorni dalla sfida salvezza contro la Fiorentina, il Lecce di Di Francesco attraverso un comunicato sui suoi canali ufficiali ha annunciato la decisione che a partite da martedì 21 aprile i giallorossi si trasferiranno a Verona per un ritiro in vista delle ultime giornate. Di seguito il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il gruppo squadra nella giornata di martedì 21 aprile si trasferirà a Bussolengo (Verona), presso il Montresor Hotel Tower, in vista della gara con il Verona, in programma sabato 25 aprile.
I giallorossi sosterranno il primo allenamento nella giornata di mercoledì 22 presso lo Stadio Comunale di Villafranca (Verona). Sempre nella stessa località la squadra giallorossa si tratterrà per preparare la successiva trasferta con il Pisa".
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