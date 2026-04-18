Lecce, Di Francesco con tante assenze: Stulic davanti, la probabile per lunedì

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Direttamente dalle pagine di TMW, ecco le ultime sulla probabile formazione del Lecce per la sfida alla Fiorentina di lunedì sera. I salentini sono reduci da quattro sconfitte di fila, Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Fofana, Gaspar, Berisha, Sottil e Camarda. Qualche problema in settimana per Banda e Pierotti che però vanno verso il recupero. Nel 4-2-3-1 ci saranno capitan Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Davanti alla difesa agiranno Ramadani e Ngom, con Coulibaly sulla trequarti. In avanti confermato il tridente composto da Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro.