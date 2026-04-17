Qui Lecce: lesione al legamento per Fofana, Pierotti in gruppo

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Lunedì prossimo la Fiorentina sarà di nuovo in campo per la 33esima giornata di campionato, sul campo del Lecce, squadra che sta lottando in piena zona retrocessione, terzultima a pari punti con la Cremonese a -8 dai viola. I salentini hanno svolto oggi pomeriggio un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Ecco il report della seduta dal sito ufficiale del Lecce:

"Assente Camarda, terapie per Berisha e Gaspar mentre è stato impegnato in un lavoro differenziato Sottil. Pierotti si è allenato regolarmente in gruppo.

Fofana si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina a Martignano".