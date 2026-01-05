Lazio, proseguono serrati i contatti con il Fenerbahce per cedere Guendouzi

La Lazio deve far fronte ad alcune difficoltà tra assenze per la Coppa d'Africa (Dia), infortunio e squalifica (Marusic e Noslin). E a complicare la situazione c'è anche il mercato in uscita, in particolare la cessione di Guendouzi dopo quella di Castellanos, ufficializzato oggi al West Ham.

Secondo quanto riporta Sky infatti proseguono i contatti tra la Lazio e il Fenerbahce per Mattéo Guendouzi con il club biancoceleste in attesa di una prima offerta ufficiale per il centrocampista. Il club turco ha il gradimento del giocatore pronto al trasferimento e adesso va trovato un accordo con la Lazio sulle cifre dell’operazione.

E se il francese può lasciare i biancocelesti e l’Italia, la Lazio continua a spingere per Giovanni Fabbian.