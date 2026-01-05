Moumbagna come Dabo: si esibisce al piano prima della trasferta a Firenze

vedi letture

La trasferta di Firenze non è stata fortunata per la Cremonese. Alla partenza alla volta del capoluogo toscano, il calciatore Faris Pemi Moumbagna (entrato nell'ultimo spezzone di gara al Franchi) aveva dilettato i suoi compagni esibendosi al piano alla stazione, a sottolineare la tranquillità che comunque c'è nel gruppo dei grigiorossi.

Lo ha ripreso e postato il compagno di squadra Mattia Valoti (sul mercato perché ai margini del progetto), come sottolinea la pagina Instagram di Este News Sport. Nella Fiorentina a suonare bene il piano qualche stagione fa c'è invece stato Bryan Dabo.