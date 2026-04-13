Qui Lazio, ecco il report dei giocatori infortunati: tanti assenti a Firenze
Insieme all'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla gara di questa sera tra Fiorentina e Lazio, il club biancoceleste ha reso note anche le condizioni degli infortunati. Confermata la lesione per Marusic, seppur di basso grado, così come l'infiammazione al tendine rotuleo di Maldini e non solo. Di seguito il comunicato.
“A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori”.
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