Qui Juventus: Kelly recuperato per il match coi viola, Cabal ancora no

La Juventus - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - resta alle prese con gli infortunati, tra recuperi e speranze. Kelly ormai ha smaltito l'affaticamento muscolare ed pronto a tornare in gruppo l'inglese finora non ha disputato nemmeno un minuto con Spalletti. Come previsto, c'è ancora tempo per Bremer. Reduce dall'intervento al ginocchio, il brasiliano prosegue il periodo post operatorio. La speranza è di rivederlo a disposizione per la sfida in casa del Napoli, in programma il 7 dicembre.

Ancora qualche giorno ai box, poi sarà la volta anche di Cabal. Lo riporta Bianconeranews.it.