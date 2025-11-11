Anche Spalletti prova a cambiare la Juventus. E per gennaio punta un ex obiettivo viola

Luciano Spalletti e la Juventus pensano già a gennaio. Il club bianconero adesso va alla ricerca di quello che per il tecnico toscano è stato Lobotka al Napoli, così come Brozovic all'Inter. Un regista, in pratica. C'è Manuel Locatelli, capitano tra l'altro, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si guarda anche ad altro.

Al momento sono due i nomi appuntati: Pierre-Emile Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia (già seguito ai tempi del Tottenham) e Adrian Bernabé in forza al Parma e oggetto dei desideri della Fiorentina in estate. Il centrocampista spagnolo classe 2001 sarebbe, però, l'alternativa al danese di 30 anni che ha più esperienza e leadership. Riguardo a Hojbjerg, scrive la Gazzetta, nonostante gli ottimi rapporti tra Juventus e Marsiglia - specialmente dopo l'affare Weah -, Roberto De Zerbi non vi rinuncia quasi mai nell'undici titolare e il 30enne danese è blindato da un contratto con validità fino al 2028.