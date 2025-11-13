Equivoco forma fisica, CorFio: "Vanoli chiarisce le doppie sedute"

Tra i temi toccati nella conferenza stampa di ieri con Paolo Vanoli c’è quello legato alla condizione fisica della Fiorentina, che aveva fatto discutere. Come scrive il Corriere Fiorentino, Galoppa era stato il primo a tirare fuori l’argomento. Seguito da Goretti prima e Piccoli poi. Diverse dichiarazioni che erano parse poco eleganti nei confronti dell’ex tecnico viola, Pioli.

Così Vanoli ha provato a fare chiarezza, spiegando che i doppi allenamenti servono per mettere benzina e conoscere meglio il gruppo impostato un metodo di lavoro per ogni giocatore. E chi vorrà guadagnarsi una maglia dovrà sudarla. Il riferimento diretto a Gudmundsson, rispondendo alla domanda su di lui, vale per tutti”.