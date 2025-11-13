FirenzeViola Gudmundsson già in campo stasera: alle 18 affronta a Baku l'Azerbaigian

Albert Gudmundsson sarà il primo dei sei giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Selezioni a scendere in campo con la propria Nazionale. Il numero 10 viola sarà impegnato questa sera alle 18 alla Palms Sport Arena di Baku contro l’Azerbaigian, in una sfida valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026.

L’Islanda occupa attualmente il terzo posto del gruppo D con 4 punti, mentre l’Azerbaigian ne ha 1 e l’Ucraina, seconda, è a quota 7. La speranza è che il fantasista, reduce dal gol a Marassi contro il Genoa, confermi il suo buon momento anche con l'Islanda dove nelle ultime sfide ha realizzato due reti e un assist nelle gare contro Ucraina e Francia.