Amatucci: "Da piccolo tifavo per il Milan. Sento sempre i miei compagni a Firenze"

Lorenzo Amatucci continua a conquistare tutti alle Canarie. Il centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina è in prestito da luglio al Las Palmas, club che in questo momento è terzo in Segunda Division spagnola. In questo avvio di stagione Amatucci sta stupendo tifosi e addetti ai lavori per qualità tecniche sopra la media ma anche capacità di trascinare i suoi in campo ed è già diventato un insostituibile del tecnico Luis Garcia. Il calciatore nato ad Arezzo ma cresciuto calcisticamente a Firenze è stato protagonista di un podcast pubblicato sui canali ufficiali del Las Palmas, una bella chiacchierata in cui ha parlato anche della sua infanzia e del suo rapporto con Firenze.

Qui alcuni estratti: "Da piccolo guardavo tutte le partite del Milan a casa. Nella mia famiglia si tifa Milan, solo mio nonno materno tifa il Milan. Ad Arezzo non ci sono tanti tifosi viola, c'è un po' di rivalità lì". L'host del podcast, a quel punto, fa una battuta: "Speriamo lo sentano a Firenze, così ti lasciano qui anche per i prossimi anni" (ride, ndr). E Amatucci risponde: "Purtroppo la Fiorentina sta facendo male. Sento tanti amici a Firenze, non solo calciatori. Per me Firenze è comunque speciale, ci sono cresciuto ed è spettacolare, anche se nell'ultimo periodo è diventata un po' cara, ma si vive molto bene".