Goretti entusiasta al VP, CorSport: "Ma anche misurato e deciso"

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio anche a Roberto Goretti, che ieri si è presentato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. E ha puntualizzato subito una cosa: “Ora le decisioni sono mie, e la prima è stata Vanoli”. Il dirigente - scrive il quotidiano - si è dimostrato entusiasta quanto misurato: “Ragionerò come se dovessi star qui dieci anni, consapevole di poterci stare una settimana”. Infine ha annunciato che Raffaele Rubino, già osservatore del club, sarà un suo collaboratore.