Juve: rinnovo in stand-by per Yildiz. Alcuni top club fiutano l'occasione

Si complica il raggiungimento dell'accordo tra Kenan Yildiz e la Juventus per il rinnovo previsto fino al 2030. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le divergenze riguarderebbero soprattutto l'aspetto dell’ingaggio.

Il turco, oggi a 1,7 milioni più bonus, chiede infatti un adeguamento vicino ai 6 milioni percepiti da Jonathan David. Tra domanda e offerta, però, balla ancora un milione di euro, distanza che ha rallentato tutto, spingendo Yildiz a proseguire col contratto attuale, valido fino al 2029. Forti di quest’intesa, alla Continassa non c'è fretta di piegarsi alle richieste del calciatore anche se l'assurdità è che il classe 2005 è attualmente solo il 19° più pagato della rosa. Vista la situazione, su di lui forte è diventato l'interesse di top club europei come Chelsea, Real Madrid e Arsenal, pronti a inserirsi qualora non arrivasse la fumata bianca.