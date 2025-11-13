Fortini una nota lieta, CorSport: "Contro la Juventus può giocare lui"
Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio a Niccolò Fortini, definito la nuova speranza. Il numero 29 non può essere il salvatore della patria - si legge - ma rappresenta una delle poche note liete di questo avvio di stagione. A Genova ha giocato di nuovo da esterno a sinistra, lui che è destro naturale; può essere schierato anche come vice-Dodo ma non solo; nelle giovanili, con Aquilani e Galloppa, Fortini ha fatto anche l'esterno alto, un'esperienza che potrebbe tornare utile in caso Vanoli volesse cambiare alle volte sistema.
Con Gosens che si sta allenando a parte anche in questi giorni, si candida a un ruolo da protagonista anche contro la Juventus.
