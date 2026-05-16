Qui Juve: Thuram ancora in dubbio dal 1'. Salgono le quote di Koopmeiners

Qui Juve: Thuram ancora in dubbio dal 1'. Salgono le quote di KoopmeinersFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45Avversari
di Redazione FV

Buone notizie per la Juventus che, nella giornata di oggi, ha ritrovato in gruppo Khepren Thuram, Pierre Kalulu e Lloyd Kelly. Rientri importanti per Spalletti, che secondo Sky Sport opterà per la panchina per quanto riguarda Thuram, che sarà dunque sostituito da Koopmeiners. L'olandese farà coppia con il capitano bianconero, Manuel Locatelli.