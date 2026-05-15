Qui Juve, dubbio Thuram-Koopmeiners: le ultime di formazione verso i viola

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Direttamente dalle pagine di TMW, le ultime di formazione sulla probabile della Juventus per la sfida alla Fiorentina di questa domenica. Luciano Spalletti per il match contro i viola si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio che contro il Lecce ha riscattato l’errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà a Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c’è l’unico dubbio di formazione con Thuram che è in dubbio.

Il francese si sta allenando a parte e perciò al suo posto potrebbe essere confermato Koopmeiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l’olandese. Sulla trequarti non ci saranno novità e verranno confermati Conceicao, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.