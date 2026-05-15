Qui Juve, dubbio Thuram-Koopmeiners: le ultime di formazione verso i viola

Qui Juve, dubbio Thuram-Koopmeiners: le ultime di formazione verso i violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:48Avversari
di Redazione FV

Direttamente dalle pagine di TMW, le ultime di formazione sulla probabile della Juventus per la sfida alla Fiorentina di questa domenica. Luciano Spalletti per il match contro i viola si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio che contro il Lecce ha riscattato l’errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà a Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c’è l’unico dubbio di formazione con Thuram che è in dubbio.

Il francese si sta allenando a parte e perciò al suo posto potrebbe essere confermato Koopmeiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l’olandese. Sulla trequarti non ci saranno novità e verranno confermati Conceicao, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.