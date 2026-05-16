Juventus, le probabili scelte di Spalletti: si va verso il tridente Yildiz, Vlahovic, Conceicao

Juventus, le probabili scelte di Spalletti: si va verso il tridente Yildiz, Vlahovic, ConceicaoFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:15Avversari
di Redazione FV

Per il match di domani contro la Fiorentina, la Juventus di Luciano Spalletti dovrebbe schierarsi con il solito 3-4-2-1. In attacco, riporta il Corriere dello Sport, spazio al grande ex Dušan Vlahović, pronto a guidare il reparto offensivo con il supporto di Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. In difesa dovrebbero agire Kalulu, Gleison Bremer e Kelly, mentre resta da definire in che ruolo giocherà Weston McKennie.

L’americano potrebbe infatti essere schierato da esterno destro di centrocampo, con Andrea Cambiaso sulla corsia opposta. In mezzo al campo, infine, spazio alla coppia formata da Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners.