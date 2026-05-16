Juventus-Fiorentina: domenica ci sarà l'esordio della nuova maglia bianconera

Juventus-Fiorentina: domenica ci sarà l'esordio della nuova maglia bianconera FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15Avversari
di Redazione FV

All'ultima apparizione della Juventus davanti al suo pubblico contro la Fiorentina, ci sarà l'esordio della nuova maglia, che sarà poi usata nella stagione 2026-27. La maglia, rigorosamente, a strisce verticali bianco e nere, con dettagli in oro è realizzata da Adidas. Il Kit Home del club piemontese si completa con calzettoni e pantaloncini bianchi.