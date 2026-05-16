Qui Juventus, Kalulu e Kelly ieri si sono allenati a parte: ancora in dubbio Thuram
La Juventus si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina, penultimo ostacolo nella corsa verso la qualificazione in Champions League. Come però riportato dal Corriere di Torino restano diversi dubbi di formazione per Luciano Spalletti, soprattutto legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Il primo è Pierre Kalulu, che ieri ha lavorato a parte soltanto per una gestione dei carichi ma che domani dovrebbe essere della gara. Stesso discorso anche per Lloyd Kelly: entrambi dovrebbero tornare regolarmente in gruppo nella seduta di oggi.
Più delicata invece la situazione di Khéphren Thuram. Il centrocampista ha seguito un programma personalizzato, ma a differenza dei compagni resta in dubbio per la gara contro i viola a causa del fastidio al ginocchio destro che si trascina ormai da alcune settimane. Lo staff medico bianconero valuterà le sue condizioni nelle prossime ore per capire se potrà rientrare in gruppo già oggi.
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