Scelta insolita della Juventus: non parlerà nessuno alla viglia della Fiorentina

Scelta insolita della Juventus: non parlerà nessuno alla viglia della FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00Avversari
di Redazione FV

Come riporta Tuttojuve, la Juventus non parlerà alla vigilia della partita contro la Fiorentina in programma domenica alle ore 12. Non è infatti prevista la conferenza stampa di alcun tesserato, nonostante di norma ciò avvenga regolarmente prima delle partite di campionato.

"Una scelta piuttosto particolare - commenta il portale che segue la società bianconera -  che inevitabilmente alimenta curiosità e attenzione attorno all’ambiente bianconero a poche ore da una sfida molto importante per il finale di stagione. La squadra continuerà comunque a preparare il match alla Continassa con l’obiettivo di arrivare pronta ad una gara che si preannuncia fondamentale in ottica corsa Champions League.