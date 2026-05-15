Scelta insolita della Juventus: non parlerà nessuno alla viglia della Fiorentina
FirenzeViola.it
Come riporta Tuttojuve, la Juventus non parlerà alla vigilia della partita contro la Fiorentina in programma domenica alle ore 12. Non è infatti prevista la conferenza stampa di alcun tesserato, nonostante di norma ciò avvenga regolarmente prima delle partite di campionato.
"Una scelta piuttosto particolare - commenta il portale che segue la società bianconera - che inevitabilmente alimenta curiosità e attenzione attorno all’ambiente bianconero a poche ore da una sfida molto importante per il finale di stagione. La squadra continuerà comunque a preparare il match alla Continassa con l’obiettivo di arrivare pronta ad una gara che si preannuncia fondamentale in ottica corsa Champions League.
Pubblicità
Avversari
Kean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltrandi Luca Calamai
Le più lette
1 Kean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Copertina
Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com