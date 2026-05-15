FirenzeViola Occasione Stadium: Vanoli e uno sgambetto alla Juve per sognare la conferma

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Due partite ancora da giocare, nessun obiettivo ancora da raggiungere. Le ultime due uscite della stagione saranno per la Fiorentina un'occasione per giocare con la testa libera da ogni incubo e magari, chissà, togliersi qualche soddisfazione. A maggior ragione se si considera di che appuntamenti si tratta, col primo dei due che vede i viola opposti alla Juventus in una partita che, dalle parti di Firenze, non è mai vista come le altre. Lo sa bene Paolo Vanoli, a cui, una volta arrivata la tanta agognata salvezza, non rimane che provare a togliersi lo sfizio di fare uno sgambetto alla rivale di sempre.

Da Prandelli in poi, mai nessuno ci è più riuscito

Una piccola gioia difficile da raggiungere ma che rimane lo stimolo da darsi per affrontare il finale di una stagione che rimarrà comunque disastrosa. Riuscirci non è mai facile e lo testimoniano anche i numeri, tanto che se si scava nel cassetto dei ricordi, si deve arrivare addirittura al 22 dicembre 2020 per trovare l'ultima vittoria viola nella Torino bianconera. Era la Fiorentina di Cesare Prandelli, fu un'altra stagione deludente e quella sera con la rete di Vlahovic, l'autorete di Alex Sandro e il gol di Caceres fu forse il momento di maggior goduria di tutta l'annata viola.

Vanoli, una piccola-grande gioia per la conferma

Poi né Vincenzo Italiano in tre anni - con quattro sfide, perché ci fu anche una semifinale di Coppa Italia - né Raffaele Palladino sono riusciti a sbancare l'Allianz Stadium. Vanoli ha vissuto i colori viola anche da calciatore e sa bene cosa significhi "la" partita, tutti riconoscono nei suoi confronti i meriti di aver condotto la barca in porto quando si trovava in un grosso mare in tempesta e arrivati a questo punto, con la conferma sulla panchina viola ancora eventualmente da guadagnare, fregiarsi di aver centrato il successo in casa juventina sarebbe senza dubbio un buon boost di fiducia verso club e tifoseria.