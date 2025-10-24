Qui Bologna, squadra a lavoro a Casteldebole: lavoro differenziato per Immobile
Dopo il successo di ieri sera in Conference League, domenica pomeriggio, calcio d'inizio in programma alle 18:00, la Fiorentina affronterà al Franchi il Bologna di Vincenzo Italiano. Anche la formazione felsinea è reduce da una vittoria europea, 2-1 sul campo del FCSB, e questa mattina si è ritrovata a Casteldebole per il primo allenamento in vista della trasferta di Firenze.
Seduta di scarico per i più impiegati in Romania, mentre esercitazioni tattiche per il resto della squadra. Lavoro differenziato invece, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Bologna, per Ciro Immobile. Domani, alla vigilia del match del Franchi, i rossoblu svolgeranno un allenamento di rifinitura alle ore 11:00.
