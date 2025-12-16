Arriva la Fiorentina, il Losanna ci crede: "Pronti a fare la storia"

Il Losanna proverà a fare la storia. Questo si legge sul sito ufficiale della prossima avversaria (sesta e ultima) di Conference League della Fiorentina. Una partita importante per la Fiorentina, sulla carta senza discussione più forte. Ma gli svizzeri hanno fiutato le difficoltà della Fiorentina e con lo stadio Tuilière praticamente sold out (compreso settore ospiti che contiene 600 viola) prova appunto a fare l'impresa.

"Questo fine settimana, il FC Lausanne-Sport ha mostrato carattere resistendo agli assalti del FC Basel - si legge sul sito ufficiale - Solida e disciplinata, la squadra di Losanna è tornata dal St. Jakob-Park con un punto prezioso, confermando la propria capacità di competere nei momenti chiave. Allo stesso tempo, l'ACF Fiorentina sta attraversando un periodo più delicato. I Viola hanno perso in casa contro l'Hellas Verona, penultimo in Serie A, un'altra battuta d'arresto che illustra le difficoltà attuali e li fa affondare ancora di più in classifica. Due dinamiche opposte, pochi giorni prima di un incontro europeo che promette di essere più aperto che mai.

Il momento perfetto per ottenere i tre punti

Per Losanna-Sport, il contesto è chiaro: è il momento. In casa, in uno stadio pieno, sostenuto da un pubblico pronto a vivere una grande serata in Europa, LS ha una carta storica da giocare. La Fiorentina arriva a Losanna sotto pressione, consapevole che un errore potrebbe costarle caro in questo gruppo. LS, invece, sa giocare con audacia, energia e ambizione, in un'atmosfera che promette di essere elettrica. Alla Tuilière, in queste sere, la gerarchia a volte svanisce. E in queste serate, il pubblico fa davvero la differenza".